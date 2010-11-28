Під колесами вантажівки загинули одразу четверо перехожих

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло четверо осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, на об’їзній дорозі м. Буськ під колеса вантажного автомобіля попали четверо пішоходів, з яких двоє загинули на місці події, інші двоє померли в лікарні від отриманих травм.

Всього за добу на території країни зареєстровані 102 ДТП, в яких загинули 22 особи та 120 – травмовано.