Контрабандисти сховали в автомобілі-конструкторі понад 4 тонни пального

Не передбачені конструкцією вантажного автомобіля МАН паливні баки з 4 тоннами пального виявили прикордонники Сумського прикордонного загону та співробітники Сумської митниці в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка».

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, прикордонники мали оперативну інформацію про використання додаткових, непередбачених конструкцією автомобіля, паливних баків для незаконного переміщення пального через кордон. Тому вантажний автомобіль під керуванням громадянина України, який повертався з території Росії без вантажу, викликав підозру у прикордонників помітною завантаженістю коліс. Вантажівку було виведено із загального потоку для проведення огляду, в ході якого і було виявлено два додаткові, не передбачені конструкцією автомобіля паливні баки з дизельним пальним.

Вантажний автомобіль МАН та виявлене в схованках 4 тисячі 200 літрів дизельного пального вилучено встановленим порядком. Громадянину України доведеться відповідати за право порушення згідно чинного законодавства.