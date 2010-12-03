Нардеп поскаржився Азарову, Пшонці та Хорошковському на ФДМУ

Народний депутат України Володимир ДЕМІШКАН просить провести перевірку діяльності керівництва Фонду державного майна України відносно підготовки адресного продажу (без створення умов для відкритого конкурсу) за необґрунтовано низькою ціною державного пакету акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» заздалегідь визначеному переможцю, чим буде завдано великою матеріальної шкоди державі.

Копію депутатського звернення прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ, генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ та голові Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно зі зверненням, особливе занепокоєння у депутата викликає оцінка вартості акцій «МАУ», яку озвучили в ФДМУ. (УНІАН: 22 листопада голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО на прес-конференції заявив, що Фонд держмайна вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакета акцій МАУ повинна бути не менше 250 млн. грн.)

«Не викликає сумніву той факт, що сума, за яку ФДМУ згоден продати держпакет акцій «МАУ» компанії Capital Investment Projects, є відверто заниженою. Аналіз фінансової звітності «МАУ» дає всі підстави стверджувати це. Якщо взяти до уваги фінансовий результат діяльності «МАУ» за 9 місяців 2010 року та скорегувати його на динаміку кредиторської та дебіторської заборгованості компанії й капітальні інвестиції, то розрахунковий чистий прибуток авіакомпанії «МАУ» складає 178 млн. грн. Отже, ФДМУ вирішив продати 61,6% акцій «МАУ» лише за 105% чистого річного прибутку «МАУ». До речі, мова йде про прибуток поточного року, який є відверто невдалим для світового авіаційного бізнесу», - йдеться в документі.

На думку народного депутата, якщо виходити з точку зору ФДМУ, то вартість «МАУ» має складати лише 405 млн. грн. Проте, як вважає депутат, лише активи МАУ за вирахуванням боргу складають суму в 500 млн. грн. І це - без врахування премії за контроль над компанією, яка зазвичай становить 15-20% від суми продажу пакету акцій, наголошує В.ДЕМІШКАН.

На переконання депутата, «справедлива вартість державного пакету акцій «МАУ» має бути набагато більшою. На підставі думок аналітиків провідних українських інвестиційних компаній слід зазначити, що зараз авіаційні компанії торгуються з коефіцієнтом в діапазоні від 0,4 до 2 по відношенню до суми річних продажів. Річний обсяг продажів «Міжнародних авіаліній України» (в поточному році) оцінюється у 2,8 млрд. грн. Отже, справедлива ціна держпакету «МАУ» знаходиться в межах від 400 млн. грн. до 1 млрд. грн. У ще у більшу суму оцінюють капіталізацію «МАУ» фахівці Центру політичного та економічного аналізу. На їхню думку, ринкова вартість «МАУ» складає 250 млн. дол. Виходячи із цього, державний пакет акцій «МАУ» має коштувати 154 млн. дол., або 1,22 млрд. грн. (за курсом НБУ)», - стверджує в своєму зверненні В.ДЕМІШКАН.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада ц.р. Фонд державного майна України ухвалив рішення про приватизацію 61,58% державного пакету акцій Спільного закритого акціонерного товариства «Авіакомпанія« Міжнародні авіалінії України ».

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія з`єднує Україні з 35 столицями та ключовими містами Європи, Азії, Африки та СНД. Базовим аеропортом МАУ є міжнародні аеропорти Києва - «Бориспіль» (КВР) і Львова - «Львів» (LWO).