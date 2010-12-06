Фахівці з акул збираються в Єгипті

Кілька відомих фахівців з акул з різних країн світу прямують до Єгипту, щоб розслідувати серію недавніх нападів на туристів на курорті Шарм-еш-шейх, повідомляє Бі-бі-сі.

У неділю в результаті нападу акули в Шарм-еш-шейху загинула літня туристка з Німеччини. За минулий тиждень тут було зафіксовано ще, мінімум, чотири напади акул на відпочивальників. Серйозно постраждали три російські туристи і громадянин України.

Пляжі і дайвинг для туристів в Шарм-еш-шейху тимчасово заборонені.

Єгипетські посадовці частково дозволять у вівторок пляжі Шарм-еш-шейха для професійних дайверів. Про це повідомив у понеділок глава правління палати дайвингу і морських видів спорту Хішам Габр.