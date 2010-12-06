Фахівці з акул збираються в Єгипті
19:45, 06 грудня 2010Разное
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Пляжі - закриті, дайвинг - тільки для профі
Кілька відомих фахівців з акул з різних країн світу прямують до Єгипту, щоб розслідувати серію недавніх нападів на туристів на курорті Шарм-еш-шейх, повідомляє Бі-бі-сі.
У неділю в результаті нападу акули в Шарм-еш-шейху загинула літня туристка з Німеччини. За минулий тиждень тут було зафіксовано ще, мінімум, чотири напади акул на відпочивальників. Серйозно постраждали три російські туристи і громадянин України.
Пляжі і дайвинг для туристів в Шарм-еш-шейху тимчасово заборонені.
Єгипетські посадовці частково дозволять у вівторок пляжі Шарм-еш-шейха для професійних дайверів. Про це повідомив у понеділок глава правління палати дайвингу і морських видів спорту Хішам Габр.
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