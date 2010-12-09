У Маріуполі натовп напав на працівників ДАІ

У Маріуполі Донецької області за злісну непокору співробітникам Державтоінспекції затримано водія маршрутного мікроавтобуса.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДАІ Головного управління МВС України в Донецькій області.

Вчора близько 17.00 інспектором дорожньо-патрульної служби ДАІ було встановлено факт порушення Правил дорожнього руху водієм маршрутного мікроавтобуса «Івеко», який у темний час доби в умовах недостатньої видимості ближнього світла рухався без увімкнених фар.

Інспектор ДАІ свистком і жезлом показав водієві, що той повинен зупинитися. Після зупинки маршрутки інспектор пояснив водієві причини зупинки й запропонував пред`явити документи для складання адміністративного протоколу, проте отримав відмову. На неодноразові пропозиції передати документи інспектору водій маршрутки не реагував, почав поводитися агресивно й нецензурно висловлюватися на адресу співробітника міліції.

«На вимоги співробітників міліції припинити протиправні дії водій чинив інспекторам злісну непокору, в зв`язку з чим до нього були застосовані заходи фізичної дії й спеціальні засоби – наручники», - зазначається в повідомленні.

Приблизно о 17.18 до місця події прибув автомобіль швидкої допомоги, викликаний невідомим. На пропозицію лікаря про медогляд водій чинив опір, своїми діями провокував присутніх навколо людей, продовжував порушувати громадський порядок, зокрема, прагнув залізти під машину швидкої допомоги, йдеться в повідомленні.

Співробітниками правоохоронних органів водій мікроавтобуса був доставлений до райвідділу міліції. «На порушника було складено протокол адміністративного затримання за ст. 173 КУпАП (хуліганство), а також протокол за ст. 185 КУпАП (злісна непокора співробітникам міліції) й адміністративні протоколи за порушення вимог Правил дорожнього руху», - йдеться в повідомленні ДАІ.

Перевірка за фактом інциденту триває.

Українські ЗМІ доповнюють картину подій. Так, ТСН розповідає, що коли водій став матом ображати працівників ДАІ, до нього приєдналися пасажири та перехожі. Десятки некерованих людей спочатку стали на захист водія, а потім і зовсім перейшли до неадекватних дій - порізали колеса машини "швидкої допомоги" та автомобіля Державної служби охорони, також було завдано травм працівникам ДАІ. На підмогу інспекторам ДАІ був викликаний наряд міліції.

У результаті водія силою помістили в машину швидкої допомоги і разом з кількома міліціонерами відвезли з місця події.

Через деякий час правоохоронці зуміли приборкати і невдоволених мешканців Маріуполя. Ніхто, крім водія, затриманий не був.