Газети купились на фальшиві архіви WikiLeaks

Кілька пакистанських газет оприлюднили матеріали, засновані на неіснуючих документах, нібито оприлюднених сайтом WikiLeaks. Як повідомляє агентство Associated Press, редакції видань вже визнали помилку і пояснили, що були введені в оману.

Фальшиве листування американських дипломатів вказувало на те, що індійські шпигуни підтримують бойовиків-ісламістів у провінціях Вазиристан і Белуджистан, уточнює Agence France-Presse. Крім того, в ній містилися неприємні характеристики високопоставлених індійських військових.

При публікації частина газет посилалася на пакистанські інтернет-сайти, що мають в своєму розпорядженні джерела в розвідувальних службах. Англомовна The Express Tribune вибачилася перед читачами за публікацію матеріалу, заснованого на неперевірених даних. Хто міг організувати кампанію дезінформації пакистанських ЗМІ, не уточнюється, зазначає Лента.ру.