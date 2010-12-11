Кандидат у президенти Білорусі потрапив в автоаварію

Кандидат у президенти Білорусі, заступник голови Об`єднаної цивільної партії (ОЦП) Ярослав РОМАНЧУК у суботу потрапив у серйозну автомобільну аварію, наголошується в повідомленні, розміщеному на сайті ОЦП.

"Ярослав, які їхав на зустріч з виборцями, потрапив в аварію за 40 кілометрів від міста Рогачева Гомелської області", - наголошується в документі.

З посиланням на телефонну розмову з Я.РОМАНЧУКОМ прес-служба партії повідомляє, що обставини події були досить дивними. "Несподівано прямо перед автомобілем, в якому їхав кандидат, виїхала на проїжджу частину "Аudi А3", що стояла біля узбіччя і стала здійснювати розворот", - йдеться в повідомленні ОЦП.

За даними прес-служби партії, в результаті зіткнення автомобіль, в якому окрім Я.РОМАНЧУКА їхали також його довірена особа і ще двоє людей, сильно постраждав і відновленню не підлягає, проте завдяки подушкам безпеки, що спрацювали, ніхто з пасажирів серйозних травм не одержав - всі відбулися забиттями.

За даними прес-служби, винуватцем ДТП виявився сержант міліції.

Вибори президента Білорусі відбудуться 19 грудня. На крісло глави держави претендують 10 кандидатів, зокрема Олександр ЛУКАШЕНКО, який обіймає цю посаду 17-й рік поспіль.