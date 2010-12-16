Чому органи юстиції не хочуть реєструвати громадську організацію «Імпічмент»

16:05, 16 грудня 2010
Разное
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Упродовж декількох років мені довелося стикатися з відвертою і відкритою  корупцією з боку правоохоронних органів. Немає сенсу озвучувати  факти. Досить сказати, що на захист організованої злочинної групи, члена якої я спробував притягнути до кримінальної відповідальності за реально скоєний тяжкий злочин, стали деякі керівники обласної прокуратури і голова районного суду. Щоб довести свою правоту, мені знадобилося більше 2-х років. При цьому треба відзначити, що стосовно мене було порушено дві кримінальні справи і мені було оголошено чотири стягнення по службі за півроку, коли я був співробітником органів внутрішніх справ.

Пізніше, коли я став пенсіонером МВС України, мене затримували колишні колеги для встановлення моєї особи і підозри в замаху на Президента Ющенка у м. Цюрупінську Херсонської області. Ось після всього цього у мене і виникло бажання боротися не з незаконними рішеннями посадовців правоохоронних органів, а конкретно з тими чиновниками, які ухвалюють такі рішення. Одним з найважливіших чинників, які сприяли ухваленню мною такого рішення, стало ознайомлення з Декларацією про незалежність США,  прийнятою у 1776 році, тобто за 220 років до ухвалення Конституції України. У тексті «Декларації» йдеться: 

  «...Для  забезпечення  цих  прав  людьми  засновуються уряди,  які черпають свої  законні повноваження із згоди керованих.  

У випадку, якщо якась форма  уряду стає згубною для самих цих цілей,  народ має право

змінити або скасувати її і заснувати новий уряд, який базуватиметься на таких  принципах і формах  організації влади, які, на його думку, найкращим чином забезпечать людям безпеку і щастя... 

Але коли довгий ряд зловживань і насильств, які незмінно переслідують одну й ту ж мету, свідчить  про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим  деспотизмом, скидання такого  уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов`язком народу...».

Треба відзначити, що такі дії є не просто правом, а обов`язком Народу США. Також в ст.2 Конституції США йдеться про можливості звільнення від посади всіх посадовців, включаючи президента (імпічмент).

Досліджуючи все це, ми вирішили, що ми і решта всіх громадян України, користуючись своїми правами, відображеними у ст. 1, 5, 8 і 19 Конституції України, маємо право не тільки брати участь у виборах різного масштабу і в різні органи влади, але і називати тих, хто неодноразово або грубо порушує закон і конституційні права громадян. Незалежно від того, чи вибрані вони на ці посади чи призначені тими, хто був нами вибраний на виборах. У зв`язку з цим ми і вирішили створити громадську організацію «Імпічмент». Коли я прийшов «погоджувати» дану назву в місцеву юстицію, мені спочатку повідомили, що на всій території України немає громадських організацій з такою назвою. Наступного дня мені подзвонили з юстиції і повідомили, що якщо я хочу, щоб наша організація була зареєстрована, потрібно змінити її назву. Одним з доводів Каховської юстиції для зміни назви стало їх твердження, що дана назва є «агресивною» і «некоректною по відношенню до Президента України». Основним же аргументом співробітників Каховської юстиції став факт згадки слова «імпічмент» в Конституції України - пов`язаний він з «процедурою імпічменту Президентові України». Мої пояснення того, що процедура імпічменту може стосуватися будь-якого посадовця, були просто проігноровані.

Зважаючи на те, що дане слово не є українським, і воно не стосується особи Президента України, ми подали всі необхідні документи для реєстрації нашої громадської організації «Імпічмент» в Каховське міськрайонне управління юстиції 10.12.2010 року. 

Співробітники юстиції прийняли наші документи на реєстрацію, але нам було повідомлено, що юстиція проведе експертизу слова  «імпічмент» і нам дадуть відповідь з приводу реєстрації ГО «Імпічмент» 16.12.2010 року. 

Немає сенсу обговорювати сенс словосполучення - «експертиза слова «імпічмент», досить задуматися, скільки фахівців треба привернути для такої «експертизи» і які гроші витратити!.. Більше коментувати мені нічого. Рішення чекаємо сьогодні.

Олег Мартиненко, пенсіонер МВС України, голова правління Каховської районної ГО «Імпічмент» (поки не зареєстрованої).

 

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