У зіткненні "Газелі" з вантажівкою загинули троє людей, ще 9 поранені

У Херсонській області в результаті зіткнення мікроавтобуса "Газель" з вантажним автомобілем Renault загинули три особи, ще 9 одержали травми різного ступеня тяжкості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Херсонській області.

Згідно з повідомленням, ДТП сталася о 9.15 16 грудня в Каховському районі Херсонської області на 284-му кілометрі автодороги "Одеса-Мелітополь".

Виконуючи обгін, водій "Газелі" скоїв лобове зіткнення з вантажівкою Renault.

На місці ДТП загинули три пасажири автобуса - чоловік і дві жінки, жителі міста Берислав Херсонської області.

Сам водій і 6 пасажирів одержали травми (переломи і черепно-мозкові травми) і госпіталізовані в Каховську райлікарню і міську лікарню Нової Каховки. Ще двох пасажирів після надання першої медичної допомоги було відпущено додому.

За фактом ДТП ведеться слідство.