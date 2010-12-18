Картер пообіцяв США президента-гея

Президент-гомосексуаліст з`явиться в США вже «в близькому майбутньому», вважає колишній американський президент Джиммі Картер.

«Можливо, це не стосується наступних виборів, але крок за кроком – в близькому майбутньому, люди розуміють, що подолання забобонів проти гомосексуалізму – те саме, що й подолання расових забобонів», - наводить слова Картера Daily Mail.

Деякі, щоправда, вважають, що в США вже був президент нетрадиційної сексуальної орієнтації, додає Газета.ру. За рядом свідчень, таким був Джеймс Б’юкенен – 17-й президент, який правив з 1857 по 1861 роки.