У Криму розбився п'ятирічний хлопчик
14:49, 19 грудня 2010Разное
1589 0
Випав з вікна з 6-го поверху
П`ятирічний хлопчик загинув, випавши з вікна шостого поверху будинку в Ялті.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління МНС, повідомлення про нещасний випадок надійшло до рятувальників учора ввечері.
«Встановлено, що мати пішла в магазин, який знаходиться на першому поверсі будинку, в цей час дитина відкрила вікно і випала», - йдеться в прес-релізі.
На місце трагедії виїжджали працівники міліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter