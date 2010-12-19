У Криму розбився п'ятирічний хлопчик

П`ятирічний хлопчик загинув, випавши з вікна шостого поверху будинку в Ялті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління МНС, повідомлення про нещасний випадок надійшло до рятувальників учора ввечері.

«Встановлено, що мати пішла в магазин, який знаходиться на першому поверсі будинку, в цей час дитина відкрила вікно і випала», - йдеться в прес-релізі.

На місце трагедії виїжджали працівники міліції.