Сьогодні у Хмельницькому пройшов парад Дідів Морозів та казкових героїв: Сніговиків, Новорічних іграшок, Піратів, Сніжинок, Гномів, Снігової Королеви та інших персонажів.

Як передає кореспондент УНІАН, костюмована колона крокувала центральними вулицями міста до майдану Незалежності, де урочисто відкрили головну ялинку Хмельницького.

Крім того, у театралізованому марш-параді взяли участь муніципальний духовий оркестр, ансамбль мажореток "Альфа", вихованці дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл міста, професійних училищ, коледжів, вищих навчальних закладів.