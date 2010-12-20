Бюджетні «кровосісі»

Ви не замислювались над тим, чому серед молоді популярні фільми про вампірів? Хтось потроху поширює «вампірські саги» в інтернеті, ставить їх у репертуар кінотеатрів і так привчає хлопців та дівчат вважати нормальним виживання за рахунок смерті інших людей. Цей вірус прищеплюється у масовій культурі, щоб зруйнувати цінності соціальної держави.

Крилатий неологізм «кровосісі», який ненароком зірвався з вуст керівника уряду Миколи Азарова, вже став синонімом чиновницького цинізму та державного грабунку соціально незахищених верств населення. І азаровський проект державного бюджету України на 2011 р. яскраво демонструє, що нова влада всупереч своїм передвиборчим обіцянкам продовжує пити кров народу.

На початку року кандитатом в Президенти Віктором Януковичем було обіцяно встановити з 1 січня 2011 року мінімальну пенсію в розмірі 1200 гривень. Проте уряд Азарова в проекті бюджету на 1 грудня 2011 року запланував мінімальну пенсію... 800 гривень!

В проекті бюджету Азарова не враховано й інші соціальні зобов`язання Януковича. У статтях видатків не передбачено ані коштів на збільшення з 1 січня 2011 року вдвічі допомоги при народженні дитини, ані матеріальної допомоги родинам на виховання і утримання дітей. Було обіцяно, як всі пам’ятають, по 250 гривень на дітей з 3 до 13 років, а з 13 до 18 років по 500 гривень. На виконання цих обіцянок Януковича опозицією зареєстровано відповідні законопроекти.

Немає в проекті бюджету і грошей, обіцяних Януковичем для забезпечення цінової стабільності антикризового продовольчого кошика і на доступність медичних послуг.

Вперше за останні роки розміри соціальних стандартів, відповідно до ст. ст. 24, 25 бюджету, будуть переглядатися не 5 разів на рік, а тільки 4 рази. Тобто, з квітня по жовтень – аж півроку! – соціальні показники будуть незмінними. На відміну від інфляції, яка стабільно росте та обезцінює зарплати, пенсії, стипендії тощо; мабуть, це єдиний вид «стабільності» у соціальній сфері, гарантований Януковичем.

Протягом року мінімальні пенсії зростуть лише на 50 гривень, а мінімальна заробітна плата всього на 63 грн. Порівняйте це з суттєвим зростанням цін на газ, комунальні послуги, харчування та інше.

Розміри соціальних стандартів в проекті Держбюджету - 2011 штучно суттєво занижено. Це призведе до недоодержання належних пенсій, зниження заробітних плат, невиплати соціальної допомоги. За офіційними даними уряду Азарова фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб у споживчих цінах жовтня цього року склав 1038 гривень, а в проекті бюджету з 1 січня планується тільки 941 гривня.

За оцінками експертів, наприкінці 2011 року різниця між мінімальною заробітною платою та фактичним прожитковим мінімумом перевищить 400 гривень.

Щомісяця кожному бюджетнику уряд Азарова недоплачуватиме більш ніж 300 грн. А кваліфікованим вчителям, лікарям ще більше – по 500-600 грн. Адже продовжується практика грубого порушення Закону «Про оплату праці»: посадовий оклад працівників 1-го тарифного розряду менший за мінімальну заробітну плату на 320 грн. Хоча по закону оклад працівників 1-го тарифного розряду має бути більшим за мінімальну зарплату.

В порушення Закону «Про державні соціальні стандарти і гарантії» соціальна допомога малозабезпеченним сім`ям не досягає і 50% прожиткового мінімуму. З метою відновлення справедливості зареєстровано опозиційний законопроект, про визначення розміру такої допомоги.

Зменшено на 51,1 млн. гривень щорічну грошову допомогу ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Зменшено на 3 млн. гривень матеріальну допомогу інвалідам. Зменшено фінансування програм виробництва протезів та обслуговування інвалідів на 5,3 млн. гривень.

В проекті бюджету на 2011 рік не передбачено жодної копійки на компенсацію втрачених заощаджень Ощадбанку СРСР, навіть на виплату допомоги родині по смерті вкладника ( а таких 12,8 млн. людей).

Також проектом бюджету в 2011 році не передбачено підвищення розміру мінімальної стипендії для студентів з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Економія» влади на дітях та інвалідах – це знищення майбутнього і ліквідація гуманності в угоду інтересам купки чиновників-«кровосісь»!

Суттєво, на 51 млн. гривень, зменшено фінансування боротьби з туберкульозом, СНІДом, онкозахворюваннями. І це – на тлі значного збільшення витрат (на 96 млн. гривень) на медичне обслуговування вищих посадових осіб. Як бачите, бюджетним «кровосісям» байдуже до здоров’я нації; вони піклуються лише про себе.

При цьому цинічні чиновники та політики впевнені у власній безкарності. Адже молодь, одурманена казочками про вампірів, думатиме тільки про власне виживання, а пенсіонери масово на вулицю не вийдуть, особливо взимку, коли такий лютий холод. Якщо й вийдуть, цинічно розраховує влада – тим краще для «реформ», бо швидше вимиратимуть! Уряд Азарова спить і бачить море грошей для любого серцю «розпилу» після жаданого припинення виплат пенсіонерам, студентам та матерям, пільговикам та іншим соціально незахищеним верствам населення.

Аналіз соціальної складової проекту бюджету-2011дозволяє зробити висновок, що у наступному році владою запланований грабунок населення та зростання видатків на утримання влади. Це дає нам повне право назвати цей бюджет на 2011 рік антисоціальним, бюджетом бідності та погіршення життя. Крім того, це бюджет поліцейської держави. У той час, коли видатки на армію та соціальний захист військовослужбовців скорочуються, суттєво збільшено видатки на силові структури – Генеральної прокуратури України на 77% (кум кума не образить), МВС – на 1,7 млрд. грн., СБУ – на 16% тощо.

З метою відновлення справедливості, а також на виконання передвиборчих обіцянок Віктора Януковича, опозицією зареєстровано законопроект № 7458, яким встановлюється з 1 січня 2011 року мінімальна пенсія в розмірі 1200 гривень, а мінімальна заробітна плата в розмірі 1506 гривень (прожитковий мінімум 1430 гривень). Якщо правлячий режим «кровосісь» відмовиться від виконання своїх передвиборчих зобов’язань перед народом, це остаточно засвідчить його політичне та моральне банкрутство.

Андрій Павловський, народний депутат, член комітету з соцільної політики та праці ВР