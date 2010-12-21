Кого ховали замість президента Польщі?

Брат-близнюк загиблого президента Польщі Леха Качинського Ярослав публічно висловив сумнів у тому, що в краківському замку Вавель похований справді його брат, передає Deutsche Welle з посиланням на AFP.

За словами колишнього голови польського уряду, через кілька годин після авіакатастрофи в Смоленську 10 квітня він впізнав тіло брата за характерним шрамом на плечі. Проте тіло, яке потім передали Польщі російська сторона, не було схожа на тіло Леха Качинського, заявив екс-прем`єр на прес-конференції у Варшаві.

"Це була людина, абсолютно не схожа на мого брата. Мені сказали, що це він", - цитує агентство dpa слова лідера консервативної партії "Закон і справедливість".

Ярослав Качинський повідомив також, що під час процедури впізнання в Смоленську поряд з останками Леха Качинського лежали фрагменти тіл, які точно не належали покійному президентові, оскільки той "точно не був генералом і не носив генеральської форми". "Проте закони в Польщі такі, що про це не можна говорити вголос", - зазначив екс-прем`єр.

Ярослав Качинський додав, що поки не вирішив, чи буде він добиватися проведення ексгумації.