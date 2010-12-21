Сьогодні - найтемніший день за 400 років

Уперше майже за 400 років повне місячне затемнення збіглося з днем зимового сонцестояння. Цю добу фахівці вже охрестили "найтемнішою за останні чотири століття".

Спостерігати це рідкісне природне явище могли жителі Західної і Північної Європи, Північної і Центральної Америки, островів Тихого океану, російської Чукотки і Камчатки, Таймиру, Нової Землі, північної частини Кольського півострова, а також Ісландії, Гренландії, передає РІА "Новости". За даними NASA, тінь Землі повністю закривала Місяць від Сонця протягом 72 хвилин. Місяць міняв свій колір, який може коливатися від сірого до оранжевого або темно-червоного.