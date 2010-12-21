Укрзалізниця призначила 43 додаткові потяги
18:23, 21 грудня 2010Разное
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До новорічних і різдвяних свят
Станом на 21 грудня п.р. залізниці України для забезпечення пікових перевезень пасажирів напередодні і під час новорічних і зимових свят призначили 43 додаткові потяги. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».
Зокрема, 15 потягів призначила Південно-західна залізниця 11 - Придніпровська, 6 - Південна, 5 - Одеська, 4 - Донецька і 2 — Львівська залізниця.
Робота з вивчення попиту і призначення додаткових потягів на найпопулярніші напрями триває.
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