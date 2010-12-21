Укрзалізниця призначила 43 додаткові потяги

Станом на 21 грудня п.р. залізниці України для забезпечення пікових перевезень пасажирів напередодні і під час новорічних і зимових свят призначили 43 додаткові потяги. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, 15 потягів призначила Південно-західна залізниця 11 - Придніпровська, 6 - Південна, 5 - Одеська, 4 - Донецька і 2 — Львівська залізниця.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових потягів на найпопулярніші напрями триває.