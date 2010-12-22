Автотраса для Формули-1 під Києвом коштуватиме 1 млрд. доларів

Протягом двох років в Іванківському районі Київської області з’явиться автотраса для проведення змагань «Формула-1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК на прес-конференції у Києві.

За його словами, уже прийнято рішення про виділення під цей проект близько 100 га землі. Загальний кошторис робіт - близько 1 млрд. доларів.

Водночас А.ПРИСЯЖНЮК відмовився уточнювати, хто саме виступить інвестором будівництва, зауваживши, що особисто бачив цей проект, який уже пройшов експертне погодження у Данії з фахівцями, які свого часу будували аналогічні траси в Об’єднаних Арабських Еміратах та Сінгапурі.

Як підкреслив А.ПРИСЯЖНЮК, йдеться не лише про будівництво автотраси, оскільки разом з нею буде побудовано всю необхідну інфраструктуру, включаючи готелі тощо.

«Я поставив умови реалізувати проект не пізніше, ніж за два роки», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, зауваживши при цьому, що для реалізації цього завдання уже створена та працює відповідна робоча група.