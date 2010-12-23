ЦРУ створило спецгрупу протидії WikiLeaks

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США створило спеціальну групу з протидії витокам інформації. Цей підрозділ займеться оцінкою шкоди, завданої публікацією секретних документів на сайті WikiLeaks.

Головне завдання експертів - встановити, як такий масштабний витік інформації вплине на контакти та операції відомства за кордоном, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на FoxNews.

Західні інформагентства приділяють увагу назві спецгрупи: WikiLeaks Task Force, скорочено WTF. Така абревіатура в англійській мові має друге значення (What The Fuck), яке можна перекласти "Що за фігня" або за допомогою нецензурної лексики.