Поблизу Сімферополя горіла недобудована мечеть

Недобудована будівля, яка могла стати мечеттю, горіла минулої ночі в полі на території самовільно зайнятої земельної ділянки в Сімферопольському районі Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Інформація про пожежу, в результаті якої згорів дах будівлі, надійшла в міліцію у суботу вранці. «Недобудована будівля, зі слів заявника, згодом могла бути мечеттю», - йдеться у прес-релізі.

Водночас кримське управління МНС не повідомляє можливе призначення будівлі, згадує, що про його власника «нічого невідомо», юридичної адреси у об`єкта немає.

«Недодобудова є необштукатуреною нежитловою будівлею 12 на 13 метрів, виконана з ракушняка і накрита дахом. Електропроводка була відсутня», - повідомляється у прес-релізі.

За інформацією МНС, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників в ніч на суботу від водія, який проїздив по трасі і побачив палаючу будівлю.

«Сигнал надійшов надто пізно, до моменту прибуття пожежного підрозділу вже практично нічого було гасити, крівля обрушилася, а поблизу не було ніяких споруд», - сказано в прес-релізі.

На місці події працюють співробітники МНС і МВС. Встановлюється причина займання.