Колесніков розкритикував проект фан-табору у військових наметах

Віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ піддав критиці запропонований секретарем Донецької міськради Миколою ЛЕВЧЕНКОМ проект фан-табору для розміщення уболівальників, які приїдуть на фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Донецьку на засіданні обласного оргкомітету з Євро-2012, на якому був присутній Б.КОЛЕСНІКОВ, секретар міськради М.ЛЕВЧЕНКО детально розповів про розміщення гостей чемпіонату. Він повідомив про діючі готелі, про ті, що будуються, про студентські гуртожитки, санаторії, профілакторії, які будуть задіяні у розміщенні гостей Євро-2012 у Донецьку і області.

М.ЛЕВЧЕНКО зазначив, що зараз у процесі розробки знаходиться проект фан-табору і наметового містечка на 10 тисяч осіб у вигляді літньої армійської бази просто неба. Секретар міськради розповів, що даний об`єкт буде розміщений на в`їзді до міста з боку маріупольського і запорізького напрямів, і підкреслив, що міська влада тільки надасть землю, а решта всіх витрат буде покрита за рахунок спонсорів. М.ЛЕВЧЕНКО не представив інвестора даного проекту, але дав йому слово для презентації.

За словами інвестора, для додання патріотичного колориту, це мав би бути спорт-кемпінг у вигляді літньої бази Збройних сил, де буде встановлено близько 200 армійських наметів на 50 осіб кожний, армійські польові кухні, де буде розгорнений армійський польовий госпіталь і штаб, а порядок на території табору забезпечуватиме «певна кількість військовослужбовців-контрактників».

«Тобто, колорит створить те, що вранці буде підйом - як завжди в армії, за сигналом труби, зарядка», - відзначив автор проекту.

Далі він не зміг продовжити, оскільки його виступ був перерваний Б.КОЛЕСНІКОВИМ, який украй обурився запропонованим варіантом розміщення гостей чемпіонату.

«Ви залиште. Ви знущаєтеся зі здорового глузду? Що це за фан-зони для прийому гостей? У чому ваша роль? Цього не буде точно, я можу сказати. Вам не треба більше нічим займатися.. Це якісь армійські містечка. Це що? Іракська компанія, чи що? Або Іранська компанія? Уявляєте, як це виглядатиме? – спитав віце-прем`єр-міністр. - ... Армійські намети, які під 40 років лежать на складі, ми їх зараз розтягнемо, ви витягнете польову кухню, підйоми влаштовуватимемо, відбої».

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, «ЛЕВЧЕНКО, звичайно, екстремальна людина», але таких любителів екстриму, насправді, і серед українців, і серед європейців не так багато.

Віце-прем`єр-міністр припустив, що якщо інвестор має намір реалізувати такий проект, то він повинен продумати і втілити цю ідею на європейському, цивілізованому рівні з розвиненою інфраструктурою в наметовому містечку, де обов`язково повинні бути душові кабіни, санвузли, забезпечене нормальне харчування.

Він з іронією зазначив, що польова кухня - «це все цікаво, але якщо прийде справжній прапорщик і старшина, і зварять справжню кашу, це будуть останні відвідини (туристами) України, і головне, щоб вони не закінчилися летальним результатом».

«Тому, я теж ціную гумор, але я б попросив і область, і місто реально дивитися на життя», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, додавши, що бізнес повинен спонсорувати реальні і добротні проекти європейського рівня.