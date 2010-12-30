У Києві водії не поділили дорогу - сварка закінчилася стріляниною

Сьогодні в Києві, на проспекті Перемоги, стався інцидент, в результаті якого одна людина потрапила до лікарні з вогнепальними пораненнями. Наразі міліція проводить за цим фактом перевірку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, за попередніми даними, конфлікт стався між двома водіями, один з яких, на автомобілі «Пежо», «підрізав» іншого учасника дорожнього руху, який перебував за кермом «Шевроле».

Чоловіки зупинилися, аби з‘ясувати стосунки, однак словесна перепалка переросла в бійку. За словами водія «Шевроле», якого вже опитали працівники міліції, він відійшов до свого автомобіля, його опонент попрямував за ним, доводячи свої аргументи в досить категоричній формі. Відступивши на «свої позиції» водій «підрізаного» авто дістав з автомобіля пістолет, на який мав офіційний дозвіл. Як наполягає в своїх поясненнях власник зброї, він тримав пістолет в руках, тоді як водій іншого авто накинувся на нього, намагаючись його вихопити. Пролунало два самовільні постріли, одна з куль поранила водію «Пежо» палець, інша - ногу. Наразі потерпілого доставлено до медичного закладу.

Міліція вживає всі необхідні заходи, передбачені законодавством.