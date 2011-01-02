На Львівщині за кермом вантажівки помер громадянин Македонії

На автотрасі Київ-Чоп, у Пустомитівському районі Львівщини під час руху помер за кермом 49-річний водій автомобіля «ДАФ», громадянин Македонії.

Як повідомило УНІАН джерело у ГУ МВС України у Львівській області, у Пустомитівський райвідділ міліції від бригади швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп помер 49-річний громадянин Македонії, який 22 грудня перетнув угорсько-український кордон разом із 51-річним напарником, також громадянином Македонії.

Виїздом на місце пригоди слідчо-оперативної групи було встановлено, що 49-річний чоловік керуючи автомобілем «ДАФ», який належить македонській фірмі «RSVE SPED», доставивши медикаменти у міста Київ та Донецьк повертався в Македонію.

Поблизу села Ямпіль Пустомитівського району Львівщини під час руху іноземець помер за кермом вантажівки.

Проводиться розслідування.