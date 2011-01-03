На Ай-Петрі рятувальники дістали з яру джип
00:17, 03 січня 2011Разное
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Інформація МНС
1 січня на північному схилі плато Ай-Петрі (Ялта, АР Крим) рятувальники дістали з яру автомобіль "Міцубісі Паджеро".
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, інцидент стався на 42 км автодороги Ялта - Бахчисарай. Автомобіль, що належить жителю м. Севастополь, вилетів в яр. Подробиці пригоди не уточнюються.
Співробітники гірничого пошукового рятувального загону за допомогою лебідки витягнули автомобіль на дорогу. Власник джипа медичної допомоги не потребує.
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