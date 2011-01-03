На Ай-Петрі рятувальники дістали з яру джип

1 січня на північному схилі плато Ай-Петрі (Ялта, АР Крим) рятувальники дістали з яру автомобіль "Міцубісі Паджеро".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, інцидент стався на 42 км автодороги Ялта - Бахчисарай. Автомобіль, що належить жителю м. Севастополь, вилетів в яр. Подробиці пригоди не уточнюються.

Співробітники гірничого пошукового рятувального загону за допомогою лебідки витягнули автомобіль на дорогу. Власник джипа медичної допомоги не потребує.