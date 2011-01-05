Хто відповість за смерть Майкла Джексона

У США відкрилися слухання у справі про смерть поп-короля Майкла Джексона, який помер 25 червня 2009 року на 51-му році життя від передозування сильнодійними препаратами, зокрема, анестетиком пропофолом, повідомляє РІА "Новости".

Американські телеканали повідомляють про початок слухань у прямому ефірі.

На попередніх слуханнях суд має вирішити, наскільки вагомими є докази проти особистого лікаря Джексона Конрада Мюррея і чи дозволяють вони судити його як кримінального злочинця. На слуханнях присутні Мюррей і родичі Джексона.

За повідомленнями блогерів, звинувачення надало список з майже 30 свідків, троє з яких були останніми, з ким спілкувався Майкл Джексон за життя.

Прокуратура Лос-Анджелеса 8 лютого 2010 року висунула докторові Мюррею звинувачення в ненавмисному вбивстві Джексона. Лікар не визнав себе винним і був звільнений під заставу у розмірі 75 тисяч доларів.

Батько поп-виконавця Джо Джексон вимагає від Мюррея грошової компенсації, сума якої не розголошується. Він також висунув звинувачення фармацевтичній компанії, яка, за архівними даними, за місяць до смерті Майкла Джексона продавала Мюррею сильнодійний анестетик пропофол у великих кількостях.

За даними слідства, саме передозування пропофолу стало причиною смерті Майкла Джексона.