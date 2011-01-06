Молодіжну збірну Росії з хокею в США не пустили в літак

Молодіжну збірну Росії з хокею, яка здобула в середу титул чемпіона світу в фінальному поєдинку з командою Канади, не пустили на борт літака в аеропорту міста Баффало (США), де проходив турнір, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на представника аеропорту.

У свою чергу, представник американської авіакомпанії "Дельта", на рейс якої були куплені квитки російської "молодіжки", підтвердила журналістам, що близько 06.00 тридцяти пасажирам було відмовлено в посадці на рейс Баффало - Атланта, проте вона відмовилася уточнити, чи були ці пасажири хокеїстами. "Екіпаж рейса Баффало - Атланта відмовив в посадці 30 пасажирам через недисципліновану поведінку. Це було зроблено задля безпеки польоту. Їм перебронюють місця на подальші рейси", - сказала вона.

За даними представника аеропорту, команду попросили залишити літак уже після того, як росіяни зайшли на борт, з літака зняли 32 пасажири. За його словами, після цього команда покинула термінал аеропорту на автобусі.

Як повідомив агентству "Р-спорт" співрозмовник у російській команді, делегація повернулася в готель, де жила під час проведення турніру. Збірна Росії мала вилетіти з Баффало до Атланти, потім у Нью-Йорк, звідки був запланований рейс до Москви, повідомляє інтернет-портал Buffalonews.com.

Російська молодіжна збірна вчора обіграла канадців у важкому фіналі світової першості з рахунком 5:3, програючи після двох періодів 0:3.