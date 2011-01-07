9 пожежних відділень виїхали гасити три матраци в лікарні

Ув Одесі спалахнула пожежа у міській клінічній лікарні №5.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, інформація про загорання на третьому поверсі у палаті терапевтичного відділення надійшла від медичного персоналу. На місце пригоди було направлено 9 пожежно-рятувальних відділень. Через сильне задимлення існувала загроза життю та здоров’ю хворих та медпрацівників. Тому рятувальники одразу приступили до евакуації хворих. Всього було виведено з небезпечного приміщення 17 людей. Як з’ясувалося, горіли три матраци в одній із порожніх палат.

Як зазначили в МНС, медперсонал лікарні після виявлення задимлення не відразу викликав службу «101», було витрачено час на пошуки джерела загорання, що і призвело до сильного задимлення. Тільки після того, як співробітники лікарні зрозуміли, що своїми силами їм не подолати займання, викликали рятувальників МНС. Пожежні спрацювали оперативно, жертв та постраждалих немає.

Причини пожежі встановлюються.