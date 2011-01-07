Водій "жигулів" збив трьох патрульних

У Харкові ввечері 6 січня водій автомобіля “ВАЗ” скоїв наїзд на трьох військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України, які здійснювали патрулювання прилеглої території.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, внаслідок наїзду троє військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості та були доставлені в Харківську клінічну лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги.

За даними прес-служби прокуратури, 27-річний водій автомобіля у ДТП не постраждав.

Порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху). У справі призначено судово-медичну та автотехнічну експертизи.

Слідство проводить прокуратура Орджонікідзевського району Харкова. Справа перебуває на контролі керівництва прокуратури Харківської області.