Помер генеральний конструктор ВАТ "Туполєв"

Генеральний конструктор ВАТ "Туполєв" Ігор Шевчук помер увечері 6 січня, не доживши трьох тижнів до 58-річчя. За висновком лікарів, смерть настала від гострої серцевої недостатності.

Ігор Сергійович Шевчук, повідомляє ІТАР-ТАСС - уродженець Білорусі, випускник моторобудівного факультету МАІ - авіаконструктор, керівник і організатор сучасного авіаційного виробництва, генеральний конструктор ВАТ "Туполєв", заслужений конструктор Російської Федерації, почесний авіабудівник, лауреат Державної премії.

У ОКБ Туполєва працював з 1976 року. Займався розробкою конструкцій, питаннями міцності, впровадженням в дослідне і серійне виробництво літаків Ту-144, Ту-204, Ту-334, Ту-160, Ту-155 та інших.