Французька розвідка перевірить причетність Китаю до справи Renault
Викрадено програму роботи електромобіля
Французька розвідка DCRI (La Direction centrale du renseignement intérieur) перевірить причетність Китаю до промислового шпигування та викрадення технологій автоконцерну Renault. Спецслужби мають з`ясувати, чи справді офіційний Пекін мав стосунок до шпигунського скандалу, який вибухнув у Франції. Відповідне розпорядження дав сьогодні уряд, повідомили агентство Reuters представники кабінету міністрів Франції.
Французький уряд володіє 15% акцій Renault.
Напередодні стало відомо, що французький автовиробник серйозно постраждав від промислового шпигунства, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Як повідомлялося, викраденою виявилася програма роботи електромобіля, на розробку якої партнер Renault в альянсі - японський автоконцерн Nissan встиг витратити мільярди доларів. За словами міністра промисловості Еріка Бессона, в світлі таких подій можна говорити про те, що Париж стоїть на порозі "економічної війни".
За кілька днів до цього керівництво Renault усунуло від роботи трьох топ-менеджерів за підозрою в причетності до крадіжки технологій. Саме вони, за неофіційними даними, могли продати інформацію про зазначені технології. Відомо, що звільнені топ-менеджери працювали над проектами електромобілів.