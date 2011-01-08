Французька розвідка перевірить причетність Китаю до справи Renault

Французька розвідка DCRI (La Direction centrale du renseignement intérieur) перевірить причетність Китаю до промислового шпигування та викрадення технологій автоконцерну Renault. Спецслужби мають з`ясувати, чи справді офіційний Пекін мав стосунок до шпигунського скандалу, який вибухнув у Франції. Відповідне розпорядження дав сьогодні уряд, повідомили агентство Reuters представники кабінету міністрів Франції.

Французький уряд володіє 15% акцій Renault.

Напередодні стало відомо, що французький автовиробник серйозно постраждав від промислового шпигунства, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Як повідомлялося, викраденою виявилася програма роботи електромобіля, на розробку якої партнер Renault в альянсі - японський автоконцерн Nissan встиг витратити мільярди доларів. За словами міністра промисловості Еріка Бессона, в світлі таких подій можна говорити про те, що Париж стоїть на порозі "економічної війни".

За кілька днів до цього керівництво Renault усунуло від роботи трьох топ-менеджерів за підозрою в причетності до крадіжки технологій. Саме вони, за неофіційними даними, могли продати інформацію про зазначені технології. Відомо, що звільнені топ-менеджери працювали над проектами електромобілів.