Ford представив свій перший електромобіль

Ford Motor Co планує розпочати продаж у США автомобіля Ford Focus з електродвигуном до кінця 2011 р. У Європі машина має надійти в продаж з 2012 р., повідомляє Associated Press. Про ціну автомобіля не повідомляється.

Як зазначають офіційні представники Ford Motor Co, електромобіль Ford Focus буде здатний долати після повної зарядки відстань в 160 км. Передбачається, що акумулятор машини можна буде повністю зарядити за три години. Конкурентові Ford Focus, електромобілю Nissan Leaf, для цього необхідно шість годин.

Ford Focus буде першим електромобілем компанії Ford Motor Co. Автовиробник заявляє, що протягом подальших чотирьох років представить ще чотири марки електромобілів для ринку США і Європи. Відомо також, що в 2012 р. японська Toyota планує почати продажі кросовера RAV4 з електродвигуном, Fiat - електромобіль Fiat 500, а японська Honda - електромобіль Fit, зауважує РосБізнесКонсалтинг.