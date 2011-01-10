50-денний фестиваль розпродажів починається в Кореї

Одна з найбільших подій у Південній Кореї - фестиваль розпродажів Korea Grand Sale 2011 - триватиме з 10 січня по 28 лютого 2011 року в рамках кампанії Visit Korea 2010-2012, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Національну організацію туризму Кореї.

На час 50-денного фестивалю країна перетвориться на пункт призначення для шопінг-туристів.

Більше 13 тисяч магазинів у Республіці Кореї нададуть іноземним відвідувачам спеціальні ціни із знижками до 50%.

Масштаб заходу потроїться порівняно з літнім фестивалем у Сеулі. У фестивалі візьмуть участь чотири найбільші універмаги ("Галерея", "Шинсеге", "Хенде", "Лотте"), оптові склади та магазини безмитної торгівлі, які запропонують різноманітні знижки.

Додаткові знижки нададуть більш ніж 30 готелів, що беруть участь у заході, ресторанів, центрів краси, а також музеї та тематичні парки, такі як Lotte World і Everland. У деяких готелях іноземним мандрівникам, які забронювали більше трьох ночей, одна ніч надаватиметься безкоштовно. В акції візьмуть участь кращі міжнародні готелі Кореї, такі як Shilla Hotel і The Westin Chosun.