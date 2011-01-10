Міжнародний автосалон відкривається в Детройті

Міжнародна північноамериканська автовиставка відкривається в понеділок в Детройті, в перший день її відвідувачами стануть тільки журналісти - майже 5 тисяч осіб практично з усіх країн світу, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на офіційний сайт заходу.

На нинішньому автошоу очікується від 30 до 40 світових прем`єр автоіндустрії, зокрема найбільш очікуваних - від Audi, BMW, Chrysler, GM, Mercedes-Benz, Toyota і Volkswagen, заявив президент виставки Беррон Мід. Він також обіцяє проривні технології автомобілебудівної індустрії, яка почала одужувати від кризи.

Експерти ринку чекають знайомства з поповненням в "сімействі" Prius від Toyota, яка міцно "застовпить" дорогу для екологічних гібридних моделей на бензиновому і електричному ході.

Транспорт для мегаполісів продовжить набувати делікатніших розмірів - малогабаритні версії прибудуть від Chevrolet, Buick і Ford.

У ряді дорогих екзотичних автомобілів на виставці буде пред`явлений публіці Porsche 918 Spyder. Виробник має намір поставити цю модель на ринок за ціною 650 тисяч доларів. Майбутні відвідувачі також передчувають можливість подивитися наживо на Mercedes-Benz SLS AMG E-Cell - "масовішу" модель за ціною в 180 тисяч доларів.

За традицією журі, представлене журналістами, що спеціалізуються на авторинку, назве кращий автомобіль року. На Детройтському автосалоні-2010 цей титул одержав гібридний автомобіль Ford Fusion Hybrid. Фіналістами в боротьбі за титул "Автомобіль року" тоді були Ford Fusion Hybrid (241 бал), Volkswagen Golf/TDI/GTI (146 балів) і Buick LaCrosse (103 бали).

Міжнародний північноамериканський автосалон, який 2011 року проходить у 23-й раз, триватиме до 23 січня.