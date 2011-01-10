У Києві зіткнулися три автомобілі: 2 загиблих, 4 поранених

2 людей загинули і 4 травмовані через зіткнення 3 легкових автомобілів, що сталося вчора близько 16:00 в Києві на вулиці Стеценка. Про це повідомляє Лівий берегз посиланням на прес-службу Державної автоінспекції .

Водій автомобіля Ford Mustang не справився з керуванням і наїхав на тимчасову огорожу, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Mazda-626.

Від удару автомобіль Mazda відкинуло на Kia Picanto, що рухався за ним .

Унаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля Mazda загинули на місці події, а водій автомобіля Ford, два його пасажири і один пасажир автомобіля Kia одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.