На Подолі запровадять односторонній рух

ТОВ «Дорожні системи України» виграли тендер комунального підприємства «Київдорсервіс» на упровадження одностороннього руху на ряді вулиць у Подільському районі Києва. Відповідне оголошення розміщене на сайті «Державні закупівлі» від 4 січня.

Згідно з оголошенням, вартість договору, укладеного з ТОВ «Дорожні системи України» 28 грудня 2010 р., - 14 млн. 634,7 тис. грн. (з ПДВ). Роботи з упровадження одностороннього руху будуть проведені на вулицях: Іллінська, Г. Сковороди, Спаська, Хорива, Волоська, Почайнинська, Ярославська, Щекавицька, Введенська, Оболонська, Юрківська, Оленівська, Костянтинівська.

Терміни проведення робіт - до грудня 2011 р.

Джерело фінансування - кошти місцевого бюджету.

Нагадаємо, тендер на проведення робіт з введення одностороннього руху на ряді вулиць Подільського району Києва був оголошений у серпні 2010 р.

Довідка УНІАН. ТОВ "Дорожні системи України" здійснює поставку, монтаж і обслуговування устаткування і систем з утримання автомобільних доріг, а також поставку технічних засобів організації дорожнього руху.

Компанія пропонує різні технічні засоби з організації дорожнього руху - дорожні знаки, засоби розмітки дорожнього полотна, загороджувальні і направляючі пристрої, а також інше додаткове устаткування, необхідне дорожнім службам.