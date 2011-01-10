Мавроді запускає нову МММ, тепер електронну

Засновник скандально відомої системи "МММ" Сергій Мавроді, який відсидів за обман мільйонів вкладників, оголосив про запуск нової фінансової системи МММ-2011.

Мавроді розмістив в своєму блозі відеоролик, в якому повідомив, що проект МММ-2011 "Мы Можем Многое" стартує у вівторок, 11 січня.

За його словами, сам він не матиме стосунку до грошей. "Усі операції відбуватимуться між вкладниками. Я ні до чого не доторкнуся. Я не маю права на це. Я тільки керуватиму процесом", - заявив Мавроді.

При цьому всі внески і перекази здійснюватимуться в системі електронних грошей.