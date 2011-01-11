Жінка затисла інспектора ДАІ дверима і двічі вкусила

У Тернополі жінка вкусила інспектора ДАІ за руку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у Тернополі наряд ДПС ДАІ зупинив автомобіль «Мазда», на лобовому склі якого був відсутній талон про проходження державного технічного огляду. “При спілкуванні з інспекторами водій помітно нервував, документи на право керування надати не зміг. Згодом з’ясувалася і причина хвилювання водія – за кермом автомобіля він перебував у нетверезому стані (акт медичного огляду №3103 Тернопільського обласного наркологічного диспансеру)”, - говориться в повідомленні.

Стосовно порушника було складено два адміністративні протоколи за ст.130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та ст.126 (керування транспортними засобами без необхідних документів), а автомобіль доставлено на штрафмайданчик. Між тим, під час опису транспортного засобу, на майданчику з’явилася невідома жінка. Нічого не пояснюючи, вона сіла в машину та намагалася у ній закритися.

“Один з інспекторів, щоб не допустити блокування дверей, просунув руку в салон автомобіля. У цей час жінка затиснула руку правоохоронця дверцятами автомобіля та двічі вкусила його за руку. Обставини пригоди та причини дивної поведінки жінки, яка виявилася власницею авто, наразі з’ясовує прокуратура м. Тернополя”, - пише прес-служба Департаменту ДАІ МВС України.