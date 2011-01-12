Шпаки масово загинули від алкогольного отруєння

Причиною масової загибелі шпаків у Румунії стало алкогольне отруєння, повідомляє Газета.ру з посиланням на санітарно-ветеринарне відомство країни.

За словами фахівців відомства, птахи наїлися виноградних вичавок, що залишилися від виробництва вина на підприємстві за 260 км на схід від Бухареста. Коли були знайдені сотні мертвих шпаків, фахівці припустили, що причиною їх смерті став черговий спалах так званого пташиного грипу (H5N1), але після розтину в шлунках мертвих птахів був виявлений виноград, що заграв. Це допомогло експертам визначити справжню причину їх загибелі.

Масова загибель птахів відмічена вже в шостій країні. Такі випадки були зареєстровані в США, Швеції, Італії, Туреччині й Канаді, де загинули кілька тисяч дроздів, голубів, сорок, круків і інших птахів. У тих випадках поки не вдалося з`ясувати причину події.