Після перевірок майже половина маршруток не вийшли на лінії

На Волині за підсумками рейдових перевірок маршрутних таксі 11 січня майже половина машин не вийшли на маршрути.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, зранку з території ВАТ "Таксосервіс", де обслуговуються маршрутні таксі, на рейс виїхали тільки 15 автобусів, в той час як попереднього дня на таку ж годину - близько 25.

На лінію маршруту допускалися тільки ті автобуси, які мали позитивні результати перевірки водія лікарем і транспортного засобу механіком, що засвідчено дорожнім листом автомобіля.

Як повідомив сьогодні начальник Луцького міськвідділу міліції Роман КРОХМАЛЬ на спільній на прес-конференції з Луцьким міський головою Миколою РОМАНЮКОМ, з 11 січня розпочалися рейдові перевірки маршрутних таксі в області, пов`язані з ДТП в Луцьку 4 січня, внаслідок якої загинула людина. Перевірки триватимуть близько двох тижнів.

За його словами, відтак, лучани вже відчули, що у місті поменшало громадського транспорту.

За словами старшого державтоінспектора відділу ДАІ міста Луцька Віктора БАНДУРИ, під час роботи на лінії будуть виявляти грубі порушення перевізниками ПДР, наявність необхідних документів, тобто договорів на проведення передрейсового механічного та медичного огляду водіїв, дорожнього листа автомобіліста. В разі виявлення недоліків працівники ДАІ складатимуть відповідні протоколи, вилучатимуть талони техогляду та ліцензійні картки перевізників.

За оперативними даними, уже під час першого відпрацювання працівниками УДАІ УМВС України у Волинській області було зафіксовано близько 80 правопорушень, про що складено відповідні адмінпротоколи.

Найпоширенішими, як розповідає В.БАНДУРА є технічна несправність автотранспорту, проїзд на заборонений знак світлофора, відсутність аптечки та документів на право перевезення, порушення правил зупинки, посадки і висадки пасажирів.

Як повідомив М.РОМАНЮК, зведену інформацію з рейдів візьмуть до уваги під час проведення тендерів на пасажирські перевезення.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня в Луцьку маршрутне таксі наїхало на людей, що стояли на зупинці громадського транспорту, а потім врізалося у торговельний кіоск. Внаслідок ДТП водій автобуса та один пішохід дістали тілесні ушкодження, ще одна людина загинула на місці пригоди.

Спочатку в прес-службі Управління ДАІ у Волинській області повідомляли, що ДТП сталася в результаті того, що водій не вибрав безпечну швидкість.

Пізніше в Управлінні ДАІ УМВС України у Волинській області повідомили, що, згідно з показами свідків, водій під час ДТП перебував за кермом в непритомному стані.

Перевіркою встановлено, що водій цього дня перед роботою пройшов передрейсовий медичний огляд лікаря, про що є відповідна відмітка у шляховому листі транспортного засобу. Автобус був оглянутий відповідальною особою за технічний стан (механіком), що зафіксовано в маршрутних документах.

Наразі за фактом ДТП порушено кримінальну справу, триває слідство.