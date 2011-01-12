У Луцьку збирають гроші на пам'ятник Бандері

У Луцьку збирають гроші на виготовлення та встановлення пам`ятника провіднику ОУН-УПА Степану Бандері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луцької мерії, відкриття рахунку для збору коштів ініціювало Братство ветеранів ОУН-УПА Волинського краю.

Пам`ятник має бути встановлений біля Луцького міського відділу РАЦСу. Наразі там стоїть освячений пам`ятний знак.

За словами голови Крайової управи Братства ветеранів ОУН-УПА Волинського краю Василя КУШНІРА, на благодійний рахунок уже надійшло близько 4 тис. грн., однак цих коштів недостатньо.

"Для нас Степан Бандера завжди був і залишатиметься Героєм, він для нас - символ боротьби за Українську державу. І ми віримо, що за підтримки громади пам`ятник Степанові Бандері в Луцьку таки буде", - сказав В.КУШНІР.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2009 року на сесії Луцької міської ради було затверджено результати конкурсу на кращий проект пам`ятника С.Бандері.

Проте депутати міськради нового скликання на сесії 30 грудня 2010 року не виділили кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації для встановлення пам`ятника.