Чому Піскун, Медведько приходили до парламенту, а Пшонка - у відрядженні?

Усе віщувало саме такий результат традиційного парламентського дня опозиції. Сьогодні парламентська опозиція чекала Генпрокурора Віктора Пшонку, який би відзвітував перед парламентаріями про масові арешти членів опозиції. Це справді раніше був достатньо дієвий парламентський механізм. На трибуні ВР за часів Кучми в період касетного скандалу виступав генпрокурор Потебенько, в період демократії - Піскун, нею не нехтував Медведько, парламентську трибуну у всі часи (і коли посадили Колесникова, і коли почався педофільний скандал) не змів ігнорувати міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. І тоді такі виступи були колосальною емоційною напругою для всіх, ця була боротьба.

Але зараз інші часи...

Омбудсмен Ніна Карпачова до парламенту не прийшла. Нібито збирається. Але треба сказати, що коли в 2004 році посадили Бориса Колесникова, вона була активнішою. Пшонка – у відрядженні. Йому ніколи. Хоч би уточнив, які такі важливіші справи не дозволили йому прийти. Парламентська опозиція, яка б`ється за своїх соратників, знову споглядала в.о. генпрокурора Блажівського.

Цікаво, що перед Блажівським випустили регіонала Ореста Муца (в рамках виступів представників парламентських фракцій). Він від імені всіх жителів Західної України подякував Януковичу, що той зустрів Різдво в Почаївській Лаврі. Це, напевно, у них там так в Регіонах «вибачаються» за те, що забули греко-католиків пригадати в різдвяному посланні. Головне пустити месидж: є інші, правильні, галичани, які від щирого серця дякують, що президент Янукович був у це свято зі своїм народом. Цікаво, ким почувається при цьому Кучма, який на Різдво бував у всіх храмах Києва і обідав з усіма ієрархами? А Ющенко, який не приховував своєї релігійності?

Потім вийшла в іміджі, зміненому на помірніший, Інна Богословська. Вона тоном втомленої знаменитості закликала опозицію приєднатися до ухвалення потрібних країні законів.

Ну, а після перерви прийшов в.о. генпрокурора. Про що була його пісня? В.о. Пшонки розповів, як вправно садять корупціонерів, як викорінюється, не зважаючи на персони, хабарництво в період нової влади. Мимоволі подумала, що корупціонерів нова влада таки садить. До київських судів передано багато справ по чиновниках, але пам`ять послужливо підсунула сцени виголошення вироків Діденку в завжди безвідмовному Печерському суді, і на хвилину виниклий пієтет пропав. Далі Блажівський перейшов до опозиціонерів. Діловим тоном він повідомив, що за скоєння тяжких і дуже тяжких злочинів, за нанесення державі багатомільярдних збитків кримінальними органами притягуються: Тимошенко, Філліпчук, Корнійчук, далі за текстом, всі дев`ятеро заарештованих.

Враховуючи «тяжкість і суспільну небезпеку скоєних злочинів, наміри вплинути на свідків» Діденка, Макаренка, Рудь, Іващенка, Корнійчука, Філліпчука, Луценка вирішено взяти під варту. «Режимні умови і умови утримання відповідають вимогам законодавства. Скарг на умови не надходило». Блажівський запевнив, що умови особливо суворо перевіряються, враховуючи високе службове становище в`язнів. Досудове слідство перевірила колегія Генпрокуратури, в якій взяли участь і зазначена омбудсман Карпачова і правозахисник Багіров (який у педофільському скандалі захищав Полюховича). Така ось гідна компанія вирішила, що запобіжний захід для опозиції вибраний без порушень. В.о. генпрокурора сказав, що здоров`я Луценка нормальне. Справа Тимошенко теж розслідується «без порушень». І решта всіх справ теж, за словами чиновника, розслідуються. Так минули 23 хвилини майже компартійного звіту про дії прокуратури.

Потім пішли питання. Шпаргалкові - регіонів: «Чи вистачить вам мужності довести справи до кінця»? - Так, вистачить. "Яким чином відшкодовуватимуть збитки ці люди, що скоїли злочини?" - На їх власність накладається арешт, але суми збитки у багато разів його перевершують. Але ми стараємося, шукаємо їх рахунки, розкриваємо банківські таємниці.

Нешпаргалкові - опозиції: «Чому ви з усіх заходів вибрали саме утримання під вартою?» - Колеги, це зумовлено тяжкістю злочину і ухиленням від слідства... «Ми передали вам матеріали про переведення Азаровим його синові 150 мільйонів гривень, де реакція?» - Ми на всі депутатські запити даємо відповіді.

Блажівський - ідеальна кандидатура для влади. Будь-яке гостре питання він заковтував, як панда кунг-фу заковтує пельмешки. І річ не в тому, що він відчував свою правоту. Він знав, що у нього є дах. Він розумів, що йому нічого не буде - його навіть похвалять. Від його нічого не залежить, він був номінальний і ввічливий.

Чому звіти Генпрокуратури перестали бути подією? Цю тему я обговорювала з колегами в кулуарах. Хтось бачив помилку Тимошенко, яка, бувши прем`єром, замість того, щоб самій садити регіоналів, домовлялася з ними про «ширку». Хтось говорив, що в усіх силових структурах потрібна люстрація, оскільки вони не припинять лизати владу. А хтось знову пояснював репресіями...

Після сьогоднішнього засідання окремі нардепи-регіонали йшли надавати свідчення в Генпрокуратуру щодо побиття у ВР. Думаю, їм не страшно: Генпрокуратура у нас зараз, як ніколи, спокійна і мотивована.

Маша Міщенко