Українців, що застрягли в Домінікані, нарешті відправили додому

Літак із українськими туристами в середу, 12 січня, о 17.50 за київським часом (11.50 за місцевим часом) вилетів із Домініканської Республіки до Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «АероСвіт».

У ніч на середу, 12 січня ц.р., за пасажирами в Домініканську Республіку було направлено резервний літак Boeing 767 із Києва. Прибуття рейса з Домініканської Республіки в Україну очікується в ніч на четвер о 4.00 за київським часом.

Таким чином, загальна затримка рейсу Пунта Кана – Київ становила приблизно 2,5 доби.

Як зазначають у компанії, в понеділок увечері авіакомпанія "АероСвіт" не змогла забезпечити виконання чартерного рейсу Пунта Кана – Київ, оскільки в екіпажу виникли сумніви в кондиційності пального після заправки літака в аеропорту Punta Cana International.

О 23.00 за місцевим часом 10 січня в результаті виконання необхідних процедур, тестування систем літака й консультацій екіпажу з Центром контролю техобслуговування авіакомпанії в Києві, було ухвалено остаточне рішення про перенесення авіарейсу.

Після цього співробітники домініканського представництва туроператора M.I.B.S TRAVEL, партнера авіакомпанії "АероСвіт", приступили до пошуку й бронювання для пасажирів місць у готелях. До 2:00 доставка й поселення всіх туристів (понад 220 осіб) були завершені.

При цьому в компанії спростовують повідомлення з посиланням на пасажирів про проблеми з житлом для пасажирів, які не вилетіли. За даними авіакомпанії, в основному пасажири відкладеного рейсу були розміщені в готелях системи Barcelo Bavaro, зокрема 145 осіб - у 5-зірковому Barcelo Bavaro Palace Deluxe. В усіх готелях харчування було забезпечено за системою "все включено".

Авіакомпанія "АероСвіт" виконує чартерні рейси Київ – Пунта Кана – Київ спільно з туроператором M.I.B.S TRAVEL.

Як повідомлялося, через проблеми з літаком із Пунта Кана не змогли вилетіти близько 220 українських туристів.