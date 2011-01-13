Чи не хочете ви, пане Данилов, добровільно подати у відставку?

Відкритий лист президента ФК «Арсенал» (Київ) Вадима Рабиновича президентові Прем`єр-ліги Віталію Данилову і президентам футбольних клубів ПЛ

Я хочу звернути увагу на дії керівника Прем`єр-ліги, які вносять кричуще сум`яття і плутанину до футбольного господарства України. Протягом останнього місяця керівництвом Прем`єр-ліги приймаються суперечливі, взаємовиключні рішення щодо загальних зборів учасників ПЛ.

Спочатку в листі № 1131 від 22.12.2010 року Прем`єр-ліга ознайомила нас з ухвалою про проведення з ініціативи Данилова Загальних зборів учасників ПЛ 18 січня 2011 року. Потім, буквально наступного дня, в листі № 1133 від 23.12.2010 року ПЛ інформувала нас про рішення (з ініціативи В.Данилова) провести Загальні збори учасників ПЛ 04.01.2011. Ще через десять днів у листі № 001 від 05.01.2011 нас інформували про проведення таких зборів 17 січня 2011 року (знову з ініціативи Данилова, що він і підтвердив в своєму інтерв`ю одному з Інтернет-сайтів 6 січня 2011 року). Ще за тиждень у листі № 006 від 11.01.2011 ПЛ запропонувала провести якесь заочне опитування, а вже наступним листом № 007 від 13.01.2011 і зовсім без пояснення причин «перенесла на пізніший термін», тобто фактично відмінила плановані Загальні збори учасників ПЛ.

Якщо хтось скаже, що в такому хаосі можна планувати якусь роботу, він, безумовно, не матиме рації.

Своїми діями президент Прем’єр-ліги вкотре продемонстрував абсолютну нездатність керувати футбольними процесами, спираючись на авторитет і повагу серед клубів. Більш того, порожніми обіцянками виявилися слова Данилова щодо збільшення прибутковості ПЛ, створення «єдиного ТБ-пулу» та ін. Та й що позитивного можна зробити за такого бездарного планування і повному розвалу роботи!

У зв`язку з цим у мене особисто виникають три запитання.

Перше - до керівника ПЛ. Чи розумієте ви самі, пане Данилов, що відбувається в Прем`єр-лізі? Чи усвідомлюєте, що такими діями повністю перекреслюєте плани і роботу президентів клубів ПЛ, виставляєте себе на посміховисько перед всією громадськістю, перед мільйонами любителів футболу в нашій країні?

Друге - знову до керівництва ПЛ. Відміна своїх же рішень, повний розбрід і сум`яття демонструють неспроможність президента ПЛ. І я абсолютно по-людськи, по-спортивному звертаюся до Віталія Богдановича Данилова: чи не хочете ви добровільно подати у відставку, піти зі своєї посади, щоб нормально, без збоїв і плутанини, функціонував вищий дивізіон українського футболу? Не чіпляйтеся ви за крісло, займіться нарешті чимось корисним!

Третє - до колег-президентів клубів ПЛ. Шановні друзі, чи не прийшов час пошуку іншої, набагато ефективнішої системи управління Прем`єр-лігою? В зв`язку з цим, можливо, корисний досвід роботи іноземного фахівця, продемонстрований якісними зрушеннями в українському футбольному суддівстві за куратора П’єрлуїджі Колліни. Можливо, нам варто зібратися - і у відвертій розмові відшукати інші шляхи змін у вітчизняному футбольному господарстві. Упевнений: у такій розмові, при відкритих і аргументованих позиціях ми швидко прийдемо до реальних кроків із збільшення прибутковості ведення справи, до реального єдиного ТБ-пулу.

Я сподіваюся на розуміння і позитивні зрушення в нашому футбольному господарстві!

Вадим Рабинович, президент ФК «Арсенал» (Київ)