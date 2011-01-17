На Водохреще дніпровські води в столичному Гідропарку освятить Філарет
18:12, 17 січня 2011Разное
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Народні гуляння розпочнуться о 13.00
19 січня, в день свята Хрещення Господнього (Богоявлення), Патріархах Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ освятить води у Дніпрі біля каплиці Хрещення Господнього (поруч зі станцією метро «Гідропарк»).
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Української громади Києва.
Народні гуляння та фольклорні заходи розпочнуться о 13.00.
Велике освячення води Патріархом в каплиці та на Дніпрі розпочнеться о 14.00.
Українська громада Києва запрошує всіх українців взяти участь у святкових заходах.
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