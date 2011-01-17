На Водохреще дніпровські води в столичному Гідропарку освятить Філарет

19 січня, в день свята Хрещення Господнього (Богоявлення), Патріархах Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ освятить води у Дніпрі біля каплиці Хрещення Господнього (поруч зі станцією метро «Гідропарк»).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Української громади Києва.

Народні гуляння та фольклорні заходи розпочнуться о 13.00.

Велике освячення води Патріархом в каплиці та на Дніпрі розпочнеться о 14.00.

Українська громада Києва запрошує всіх українців взяти участь у святкових заходах.