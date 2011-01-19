Хочу відкрити очі Азарову: гречка – 25, бензин – 9, картопля – 8

Прем`єр-міністр Микола Азаров продовжує розповідати про поліпшення в економіці країни в 2010 році і, зокрема, про істотне гальмування інфляції. «Незважаючи на екстремальне зростання цін на продовольство на світових ринках, незважаючи на небувалу засуху в Україні, незважаючи на наші власні недоліки, уряд гідно відреагував на цінову кризу і зумів зупинити стрибок цін восени 2010 року», - заявив, наприклад, він на засіданні уряду12 січня цього року.

Проте реальна ситуація, яку щодня спостерігають рядові українці, бачиться зовсім іншою. Ціни на багато товарів і послуг ростуть дуже швидкими темпами.

Відповідаючи 17 січня на запитання журналістів щодо різкого подорожчання продовольчих товарів, Азаров заявив, що підвищення цін на окремі продукти харчування в Києві і всій Україні носить «певний штучний характер» і відповідальності за нього уряд не несе.

«Ви запитайте у власників супермаркетів - чому вони піднімають ціни? Те, що стосується уряду, він робить. Але уряд не торгує ні гречкою, ні маслом - уряд створює умови для тих, хто торгує», - відповів глава уряду на репліку про те, що ціна гречки в супермаркетах досягла 25 гривень за кілограм.

А тим часом, ціни на АЗС, за словами автомобілістів, просто збожеволіли - гайнули в космос і не збираються повертатися. Зокрема, вартість найпопулярнішого бензину марки «А-95» вже підпирає 9 гривень за літр і, судячи з усього, скоро перевалить за 10 гривень.

Стрімко дорожчають після Нового року також продукти харчування. Наприклад, ціни на картоплю в Донецькув січні виросли приблизно на 40%. Якщо до свят кілограм картоплі на ринках міста коштував 5 гривень, то зараз за нього просять від 7 до 8 гривень за кілограм. На запитання, з чим пов`язаний подібний ціновий стрибок, продавці відповідають питанням: «А солярка наскільки подорожчала?».

При цьому відомо, що ще минулого року ціни на овочі в Україні виявилися вищими за європейські. Про це повідомила в грудніасоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

За все це уряд критикують, певна річ, представники опозиції. Прем`єр-міністр у відповідь опускається до банального хамства. «Коли вона відкриває рот, найкраще закрити вуха.», - заявив він, коментуючи критику Тимошенко на свою адресу.

Проте, судячи з приведеної вище інформації про шокуючі ціни в Україні і їх підвищення, що триває, пан Азаров не тільки заткнув власні вуха – щоб не чути критики, але ще й щільно заплющив очі – щоб не бачити реальну ситуацію з галопуючим зростанням цін у країні.

Олександр Безкоровайний