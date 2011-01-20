Екс-мер Києва купив Потапа і Настю

Ведмежат Потапа і Настю, яких продавав Хмельницький парк культури і відпочинку ім. М.Чекмана, придбав за 15 тисяч гривень колишній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Хмельницького парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана Анатолій КРИВИЙ.

За його словами, О.ОМЕЛЬЧЕНКО купив ведмежат для Київського зоопарку.

“Тваринам нещодавно виповнився рік. Нові власники ще не забрали їх. Ведмежат заберуть пізніше, оскільки для них готується вольєр”, - сказав директор Хмельницького парку.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Хмельницький парк культури і відпочинку ім. М. Чекмана оголосив про продаж двох ведмедів.