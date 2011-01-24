ДТП в Донецьку: загинули 2 дівчини, 5 - у важкому стані (фото)

У Донецьку в результаті зіткнення ВАЗ-21140 із позашляховиком Toyota загинули двоє дівчат, ще п`ять пасажирок автомобіля травмовані. Про це з посиланням на donbass.ua пише Коммерсант-Україна.

Автомобіль ВАЗ-21140 Priora не зреагував на червоний сигнал світлофора і скоїв зіткнення з автомобілем Toyota Land Cruiser Prado.

У позашляховику знаходилися самі дівчата трохи старше 20 років. У результаті аварії на місці події померли дві пасажирки, ще п`ятеро у важкому стані доставлені в травматологічну лікарню міста.

Легкі травми дістали водій і пасажир Priora.