На сімох ключових маршрутах Донецька проїзд подорожчає до 2,5 грн.

У Донецьку з 1 лютого на 50 копійок підвищується вартість проїзду в автобусах, що працюють у режимі «маршрутних таксі».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міського комунального підприємства «Донміськпастранс».

Згідно з повідомленням, вартість проїзду підвищується з 1,50-2 грн. до 2-2,50 грн. на семи ключових маршрутах міста – №№ 8, 11, 14, 22, 22-Б, 40-А і 47.

У «Донміськпастрансі» зазначили, що діючі тарифи на міські маршрути, що працюють у режимі маршрутного таксі, діють із січня 2008 року, в зв`язку з чим перевізники звернулися до Донецької міськради «з обгрунтованими розрахунками на підвищення тарифу на певних маршрутах».

За розрахунками міськради, за два роки мінімальна заробітна плата водіїв і кондукторів зросла з 515 грн. до 922 грн., або на 80%, вартість газу-метану збільшилася в 2 рази, дизельного пального - на 66%.

Крім того, за два останні роки витрати на мастильні матеріали збільшилися в 5 разів, вартість гуми на мікроавтобуси - на 230%, на основні вузли та агрегати - в 3-4 рази.

«В результаті лише за 2010 рік собівартість перевезень пасажирів на міських маршрутах зросла в середньому на 0,5 грн.-0,75 грн.», - констатували в «Донміськпастрансі».