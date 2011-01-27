Фірма продукувала довідки про відсутність судимостей

20:58, 27 січня 2011
Разное
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Працівники Солом’янського райуправління столичної міліції виявили фірму, яка за гроші виготовляла довідки про наявність чи відсутність судимості у будь-якого громадянина.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, установа, яка належала приватному підприємцю, працювала ще за кількома напрямками: туристичний бізнес, страхування, переклади текстів, а також переклад офіційних довідок для урядових установ, посольств тощо.

 

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