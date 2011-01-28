Англійці 150 років приховували, що золота під Севастополем немає

На британському пароплаві «Принц», що затонув 1854 року біля Балаклави, золота не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту підводної спадщини Інституту археології НАНУ Сергій ВОРОНОВ в інтерв`ю одному із севастопольських телеканалів.

«Золота немає і, у принципі, його й не було», - сказав підводний археолог.

Зокрема, як пояснив С.ВОРОНОВ, він спілкувався з керівництвом Посольства Великої Британії в Україні, і в ході обговорення долі «Принца» офіційний представник «зробив, нарешті, заяву», що насправді ніяких цінностей на борту у момент загибелі «Принца» не було.

«Усі кошти були вивантажені у Стамбулі, де знаходилося інтендантство (мається на увазі Кримська війна 1854-1856 років - УНІАН). Тому всі ці 150 років, у принципі, шукали неіснуючий скарб», - сказав С.ВОРОНОВ. Втім, додав він, «з нашої точки зору, це найкрасивіша легенда Чорного моря. І ми у жодному разі не хотіли б її якось там знищити або применшити».

Водночас директор департаменту зазначив, що «дійсно, кілька років тому під час планової експедиції на зовнішньому рейді Балаклавської бухти був знайдений ряд артефактів, що, з нашої точки зору, мають безпосереднє відношення до «Принца». Проте, додав він, «на сьогодні точного місця його загибелі ми так і не знаємо».

Як сказав С.ВОРОНОВ, всі ці роки у пошуках пароплава «пірнали де завгодно, на всьому узбережжі, практично в усіх точках зовнішнього рейду Балаклави». За його словами, «була знайдена велика кількість боєприпасів, а також медичного скла, адже «Принц» віз устаткування декількох госпіталів, взуття, декілька гармат великого калібру... Також була знайдена велика кількість кераміки, тобто тарілок… Але золота не знайшли».

С.ВОРОНОВ також зазначив, що «радянський уряд п`ять разів звертався до МЗС Великої Британії, до прем`єр-міністра на предмет підтвердження: є золото чи ні. І постійно відповідь була, що це є військовою таємницею або секретною інформацією. І лише через 150 років Велика Британія визнала, що не було скарбів на борту «Принца».

*** "Prince" ("Принц") - англійський колісний пароплав. 14 листопада 1854 року пароплав "Prince" затонув унаслідок шторму в районі Балаклавської бухти. Англійські газети того часу писали, що вантаж "Принца" в основному складався з одягу, предметів побуту. Але як тільки закінчилася Кримська війна, в європейській пресі почали з`являтися сенсаційні повідомлення про те, що на борту корабля знаходилися гроші, призначені для виплати платні експедиційним британським військам в Криму - десятки бочонків, доверху наповнених золотими монетами. Щодо вартості вантажу відомості розходилися: 200 тис. фунтів, мільйон фунтів, 500 тис. франків, 5-6 мільйонів рублів і т.п . Але найчастіше зустрічалася цифра в 60 млн. франків.