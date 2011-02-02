День бабака відбудеться на фоні протестів

Традиційне народне свято День бабака проходить у США на тлі закликів заборонити його, с повідомляє кореспондент РІА "Новости". Цього дня прийнято влаштовувати обряд спостереження за розбудженим рано вранці бабаком, який проводить зиму в сплячці. Вважається, що якщо звір не бачить своєї тіні і спокійно вилазить з нори, то весна буде ранньою. Якщо бабак бачить свою тінь і ховається назад у нору, то, зима триватиме ще шість тижнів.

Екологічні організації і товариства захисту тварин обурюються звичаєм будити істоту, стверджуючи, що це шкідливо для її організму, а велика кількість публіки, фото- і телекамер вганяють бабака в нервовий стрес. Кілька зоопарків, де є ці провісники погоди, заявили, що не відзначатимуть День бабака з любові до тварин.

Лунають заклики дати спокій і найзнаменитішому в світі бабакові Філу, який живе в містечку Панкссутоні в штаті Пенсильванія. Тим більше, що він вже досяг пенсійного віку. Провінційне містечко з населенням трохи більше 6 тисяч осіб, завдяки бабакові відоме як "Всесвітній центр погоди", збирає до 40 тисяч глядачів на костюмований обряд прогнозування весни.

Не бажаючи переривати народну традицію, захисники прав тварин пропонують як компроміс замість живого бабака використовувати муляж або виготовити робота.